Da Fallon a Colbert | la solidarietà a Jimmy Kimmel genera polemica

Il mondo del late-night americano è scosso dalla sospensione di Jimmy Kimmel da parte di ABC, dopo le sue controverse dichiarazioni sul killer di Charlie Kirk. Un terremoto mediatico che ha scatenato un’ondata di reazioni, da Fallon a Colbert, e sollevato un interrogativo cruciale: censura o libertà di parola? Jimmy Fallon, notoriamente restio ad affrontare temi politici, ha aperto il suo show esprimendo preoccupazione per l’accaduto. “ Molti temono che non potremo più dire ciò che pensiamo, che verremo censurati “, ha affermato, prima di lanciarsi in una serie di battute ironiche sulla situazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Da Fallon a Colbert: la solidarietà a Jimmy Kimmel genera polemica

