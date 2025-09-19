Da Colbert a Kimmel la ghigliottina dei conduttori TV | chi è il prossimo conduttore a rischiare la poltrona?

La sospensione a tempo indeterminato di Jimmy Kimmel, conduttore di Jimmy Kimmel Live! su ABC (network gestito da Disney), ha scosso il panorama televisivo americano. Fatale un monologo in cui accusava ironicamente Donald Trump, di strumentalizzare la morte dell’attivista di ultradestra Charlie Kirk (di cui in realtà non gli interessava granché) e le critiche alla “gang MAGA ” che stava facendo di tutto per dipingere il responsabile dell’attentato, Tyler Robinson, come uno lontano da loro. Ma questo episodio è solo la punta di un gigantesco iceberg di pressioni da parte dell’amministrazione Trump sui media considerati “ostili”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Da Colbert a Kimmel, la ghigliottina dei conduttori TV: chi è il prossimo conduttore a rischiare la poltrona?

