Da Abba una cena tra Puglia Milano e Somerset
Milano Certosa District, area in rapida trasformazione gastronomica, ospita il secondo appuntamento di “Abba Incontra”, il ciclo di cene a quattro mani ideato dal ristorante Abba. Dopo l’esordio primaverile con Davide Di Fabio (Dalla Gioconda, una stella Michelin), giovedì 25 settembre protagonista Merlin Labron-Johnson, giovane chef britannico che guida Osip, una stella Michelin, ristorante farm to table nel Somerset. L’iniziativa cade in piena fashion week milanese e darà l’occasione al pubblico di conoscere per la prima volta le sue creazioni in Italia. Il format mette in dialogo la cucina di Fabio Abbattista, patron di Abba, con quella degli ospiti internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il ristorante del week-end è un progetto gastronomico in un ex laboratorio di Milano; Abba, il ristorante dello chef Fabio Abbattista; In un ex pennellificio di Milano il ristorante di Fabio Abbattista - CdG.
