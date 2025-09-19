Cybersicurezza anche la Difesa avrà voce in capitolo | arriva il ddl per le guerre online
La cybersicurezza anche nelle mani del ministero della Difesa. E’ questo in sostanza il disegno di legge della maggioranza, primo firmatario e proponente il presidente della commissione Difesa alla Camera, Nino Minardo. Si tratterebbe di fatto di una rivoluzione che vedrebbe dare competenze a via Venti Settembre in tema di cybersecurity in tempo di guerra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: cybersicurezza - difesa
Crosetto e la bozza per cambiare il ministero della Difesa con più poteri nella cybersicurezza. La mossa che potrebbe dare “fastidio” a Chigi
La mossa del governo: alla Difesa competenze in tema di cybersicurezza
Con l’intervento di @Alessan78854074, Presidente & AD #Telsy, agli Stati Generali della Difesa, Spazio e Cybersicurezza di @Europarl_EN @EU_Commission @esa abbiamo discusso le nuove sfide della #cybersecurity per #difesa integrata, autonomia stra - X Vai su X
“La guerra si combatte ora anche nello #Spazio”, avverte il commissario UE Kubilius dalla sede dell'#ESA di Frascati per gli Stati Generali di difesa, spazio e cybersicurezza. La Commissione europea propone di moltiplicare il budget per il settore. Azzurra Mer Vai su Facebook
Gaza, Laureti (PD): A Meloni chiediamo alzare la voce a difesa diritti umani - “La più grande missione umanitaria di sempre, nata dalla mobilitazione dei cittadini e delle cittadine, vuole rompere l’assedio criminale del governo israeliano a Gaza e fare entrare gli aiuti ... Scrive partitodemocratico.it