Cyber Difesa ddl alla Camera | l’Esercito può operare nello spazio digitale anche in tempo di pace
Il ddl amplia i compiti militari nel digitale con formazione specializzata e supporto di esperti per difendere istituzioni e infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: cyber - difesa
