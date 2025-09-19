Curiosità a Salerno partite le Miniolimpiadi di quartiere
Da oggi (venerdì 19 settembre) e fino a sabato 18 ottobre, a Salerno, dalle ore 17 alle ore 19, si terranno le Miniolimpiadi di quartiere. Si tratta di attività educative e giochi all’aperto per grandi e piccini. La curiositàL’iniziativa è stata promossa dall’Ambito Territoriale S05, dai Comuni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: curiosit - salerno
