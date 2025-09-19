Cure palliative pediatriche oltre cento professionisti del settore ne parlano al ridotto delle Muse

ANCONA – È in corso da ieri, giovedì 18 settembre, al Ridotto delle Muse di Ancona, la prima giornata del corso regionale di cure palliative pediatriche, il quale vede la partecipazione di circa cento professionisti provenienti da tutta la regione. L’iniziativa si concluderà oggi ed è promossa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

