Cub Trasporti alta adesione allo sciopero | la lotta per i diritti non si ferma

Alta adesione allo sciopero del 19 settembre 2025: la lotta per i diritti non si ferma. La CUB Trasporti continua a rafforzare la propria presenza all’interno dell’AMAT Palermo, portando al centro del dibattito le gravi criticità che da troppo tempo pesano sulle lavoratrici e sui lavoratori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Treni regionali sulla linea ad Alta Velocità Roma-Firenze: l’Autorità dei trasporti tratta con Rfi e Trenitalia

Trasporti, Alta Velocità nel Vallo di Diano: nuova stazione a Padula

Ogni giorno nelle Marche c'è un bus che non arriva, una coincidenza che salta, minuti persi in coda. Dopo anni di annunci, scegliamo la via semplice: rimettere in moto la regione con trasporti che facciano risparmiare tempo e soldi. Trasporto pubblico: scuola

Oggi a Palermo sciopero Amat; Sciopero bus e tram, a Torino ha aderito metà degli autisti. Gtt: “Metro regolare fino alle 18”; Adesioni sciopero Tpl del 21 marzo.

Tramvia, revocata l'adesione di USB Lavoro Privato e Cub Trasporti allo sciopero del 22 - GEST informa che, per la giornata di lunedì 22 settembre 2025, è stata revocata l’adesione di USB Lavoro Privato e CUB Trasporti agli scioperi nazionali ... Lo riporta gonews.it

Sciopero Orsa dei mezzi pubblici, alta adesione - "Massiccia adesione dei lavoratori allo sciopero di oggi che in tutto il territorio regionale ha paralizzato il servizio pubblico di trasporto gestito dall'Arst. Riporta rainews.it