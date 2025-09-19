Cruciani e Del Debbio lite choc in diretta Tv | cala il gelo in studio VIDEO

Colpo di scena a Dritto e Rovescio: il talk show di Paolo Del Debbio su Rete 4 si trasforma in un vero e proprio ring mediatico! Tutto parte dal caso bollente dell'attivista americano Charlie Kirk, ucciso durante un evento pubblico negli Stati Uniti. In studio, il dibattito si accende subito, con un giovane studente di sinistra che non le manda a dire e lancia la miccia: secondo lui, il modo di comunicare di Kirk avrebbe alimentato tensioni e rancori. E qui, le scintille non tardano ad arrivare.

Cruciani e Del Debbio, la furia a Dritto e Rovescio: parole grosse in diretta tv

