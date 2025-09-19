Crollo di via Mariti si torna al Riesame La Cassazione annulla i sequestri alla Rdb

La Cassazione ha annullato con rinvio il sequestro preventivo delle aziende e delle azioni delle società Rdb e Italprefabbricati, coinvolte nell’inchiesta sul crollo nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze, in cui morirono cinque operai e altri tre rimasero feriti il 16 febbraio 2024. La motivazione non è stata ancora depositata. Toccherà al tribunale del riesame di Firenze valutare e adottare una nuova decisione sulla base dell’indirizzo della Cassazione. Il ricorso, presentato dall’avvocato Mario Taddeucci Sassolini, faceva perno sul fatto che la governance della società, dopo la tragedia del febbraio scorso, è stata completamente rivista, con la nomina, da parte del gip, di un amministratore giudiziario e soprattutto con le dimissioni dell’allora amministratore unico Alfonso D’Eugenio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

