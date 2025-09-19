Crollo di via Mariti si torna al Riesame La Cassazione annulla i sequestri alla Rdb
La Cassazione ha annullato con rinvio il sequestro preventivo delle aziende e delle azioni delle società Rdb e Italprefabbricati, coinvolte nell’inchiesta sul crollo nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze, in cui morirono cinque operai e altri tre rimasero feriti il 16 febbraio 2024. La motivazione non è stata ancora depositata. Toccherà al tribunale del riesame di Firenze valutare e adottare una nuova decisione sulla base dell’indirizzo della Cassazione. Il ricorso, presentato dall’avvocato Mario Taddeucci Sassolini, faceva perno sul fatto che la governance della società, dopo la tragedia del febbraio scorso, è stata completamente rivista, con la nomina, da parte del gip, di un amministratore giudiziario e soprattutto con le dimissioni dell’allora amministratore unico Alfonso D’Eugenio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: crollo - mariti
Crollo via Mariti: in carcere ingegnere Melchiorre. L’accusa: violato divieto di esercizio della professione
Crollo di via Mariti: Cassazione annulla i domiciliari per D’Eugenio, titolare dell’azienda che produsse la trave precipitata
Il crollo del populismo di Milei sotto i colpi dei fattori K Andrea Mulas, storico Il presidente con la motosega ha subito una sconfitta schiacciante nelle elezioni provinciali di Buenos Aires, il distretto più importante e popoloso del Paese, dove a vincere è stat - facebook.com Vai su Facebook
Crollo a Lamezia, il ritorno in città della signora Franchina: «Ho lasciato una bella casa e trovo un mucchio di macerie» - X Vai su X
Crollo di via Mariti, si torna al Riesame. La Cassazione annulla i sequestri alla Rdb; ?? Firenze, crollo cantiere Via Mariti, emesse tre misure cautelari; Firenze, crollo di via Mariti: tre indagati. La Procura: 'Errore di progettazione'.
Sei mesi dopo il crollo del ponte torna alla normalità la viabilità di Sestri Ponente - Entro la fine del mese anche la viabilità del ponente genovese, modificata per fare fronte all’emergenza dovuta al crollo di Ponte Morandi, potrebbe ritornare alla normalità, con la riapertura di via ... Da genova.repubblica.it