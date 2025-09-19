Crollo di Giaccherino indagini chiuse | l’ipotesi è di disastro colposo
La Procura di Pistoia ha chiuso le indagini per il disastro di Giaccherino e ora il pm Chiara Contesini formulerà una nuova imputazione per gli indagati: da disastro doloso a disastro colposo, (art. 449 Codice penale). La sera del 13 gennaio 2024, la festa di nozze di due giovani sposi, Paolo Mugnaini di Scandicci e Valeria Ybarra, originaria del Texas, si trasformò in un inferno di polvere e sangue, con decine di feriti che furono trasportati negli ospedali della Toscana. Il pavimento sul quale stavano ballando si sbriciolò sotto i loro piedi e circa sessanta invitati precipitarono nel vuoto. Furono ore drammatiche anche per la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
