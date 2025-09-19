Ci sono anche tre ex spallini tra i nuovi allenatori Uefa A, ufficializzati dal settore tecnico della Figc dopo aver superato a Coverciano gli esami finali del corso. Si tratta del secondo massimo livello formativo per un tecnico (oltre c’è solo il cosiddetto Master, il corso Uefa Pro), la cui qualifica abilita a guidare tutte le squadre maschili fino alla serie C e tutte le squadre giovanili, incluse le Primavera, e le femminili, comprese quelle partecipanti al campionato di serie A. Con la licenza Uefa A è possibile inoltre essere tesserati come allenatori in seconda nei massimi campionati maschili, quindi sia in serie B che in serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crivellaro, Marchini, Schiavon: nuovi mister