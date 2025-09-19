Critterz il film AI di OpenAI debutta al Festival di Cannes 2026
Il Festival di Cannes 2026 segnerà una svolta nella storia del cinema: Critterz, il primo film d’animazione realizzato in gran parte con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, sarà presentato in anteprima. Il progetto porta la firma di OpenAI ed è frutto di una collaborazione internazionale con Vertigo Films (Londra) e Native Foreign (Los Angeles). Indice. Critterz al Festival Di Cannes 2026: di cosa parla il film. Un film AI: tempi e budget ridotti. Critterz al Festival Di Cannes 2026: perché fa discutere. Cosa cambierebbe se arrivasse a Cannes. Conclusione Critterz al Festival Di Cannes 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
