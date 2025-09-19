Cristina Seymandi dal video scandalo alla discesa in campo con Librandi | pronta a fare la sindaca di Torino

Se si cerca il nome di Cristina Seymandi sui motori di ricerca il riferimento principale è uno solo: quello al video scandalo dell’estate scorsa in cui il suo fidanzato la accusa pubblicamente di tradimento nel corso di una festa evento diventata il tema di conversazione principale nelle chiacchiere da ombrellone tra luglio e settembre 2024. Oggi Cristina Seymand i riappare alla ribalta, dopo una serie di strascichi giudiziari che l’hanno vista ottenere soddisfazione nei confronti di chi l’aveva diffamata e offesa, annunciando una discesa in campo in vista delle elezioni a sindaco di Torino. Ad affiancarla ci sarebbe un gruppo di 40 associazioni con cui sta lavorando «sulle priorità delle città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cristina Seymandi, dal video scandalo alla discesa in campo con Librandi: pronta a fare la sindaca di Torino

"Partiamo dal programma. Se ci saranno convergenze, ci apriremo al dialogo. Non siamo alle dipendenze di un partito"

