Cristina D'Avena non si ferma mai. La regina delle sigle torna con "Captain Tsubasa" e firma un nuovo inno generazionale. Cristina D'Avena è pronta a far cantare tutti, ancora una volta. Icona indiscussa di più generazioni, voce che ha attraversato l'infanzia di milioni di italiani, torna a prestare la sua voce a una delle serie più attese della stagione. Captain Tsubasa è pronto a tornare su Italia 2 e lei è di nuovo protagonista con una sigla inedita destinata a diventare un nuovo tormentone. S'intitola Siamo Noi (Play to Fight) ed è disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 19 settembre.

© 361magazine.com - Cristina D’Avena torna con una sigla da stadio. Perché senza di lei non c’è infanzia