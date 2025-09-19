Cristina D’Avena canta la sigla di Captain Tsubasa 2 in onda su Italia 2

Cristina D’Avena torna a prestare la sua voce al ritorno di Captain Tsubasa e interpreterà la sigla inedita Siamo Noi (Play to fight). Cristina D’Avena torna a prestare la sua voce all’attesissimo ritorno di Captain Tsubasa. La cantante interpreterà la sigla inedita Siamo Noi (Play to fight), disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 settembre e pronta a diventare il nuovo inno per i fan di tutte le età. Nato dalla collaborazione tra RTI e Boing, responsabile di acquisto e programmazione delle serie animate per il canale omonimo e per Italia 2, il brano è stato composto da Cristiano Macrì, su un testo appositamente pensato e scritto dalla stessa Cristina D’Avena. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

