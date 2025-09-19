Cristiano Ronaldo esplode per difendere Joao Felix dalle critiche | Gli idioti parlano di calcio
Cristiano Rinaldo non si trattiene e lascia un commento al vetriolo che diventa virale: si espone per difendere Joao Felix dalle critiche piovute da un podcast. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo
Cristiano Ronaldo esplode per difendere Joao Felix dalle critiche: “Gli idioti parlano di calcio” - che in genere non si fa coinvolgere da discussioni online: stavolta però ha voluto difendere il suo connazionale che ha deciso di ... Scrive fanpage.it
Ronaldo maledetto: esplode la rabbia dopo la Supercoppa saudita sfumata ai rigori - L'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita continua ad essere sguarnita di trofei anche dopo la Supercoppa fallita ai calci di rigore contro l'Al- Segnala tuttomercatoweb.com