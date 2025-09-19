Cristiano Ronaldo difende l’ex Milan Joao Felix | Non capite niente di calcio
Cristiano Ronaldo ha preso le difese dell'ex Milan Joao Felix, il quale ha subito critiche nel corso del podcast 'Chuveirinho'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Critiche a Joao Felix, Cristiano Ronaldo lo difende: "Idioti, non capite niente di calcio" - Nel corso del podcast Chuveirinho sono piovute critiche nei confronti dell'ex. Segnala tuttomercatoweb.com
Cristiano Ronaldo esplode per difendere Joao Felix dalle critiche: “Gli idioti parlano di calcio” - Cristiano Rinaldo non si trattiene e lascia un commento al vetriolo che diventa virale: si espone per difendere Joao Felix dalle critiche piovute da un ... Si legge su fanpage.it