Crisi idrica i sindaci irpini chiedono il riconoscimento dello stato di emergenza

Sono 21 i comuni della provincia di Avellino che hanno già deliberato la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi idrica in Irpinia e l’avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.I sindaci di Montefredane, Paternopoli, Santa Paolina, Summonte, San Mango. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it