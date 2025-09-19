Crisi idrica i sindaci irpini chiedono il riconoscimento dello stato di emergenza
Sono 21 i comuni della provincia di Avellino che hanno già deliberato la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi idrica in Irpinia e l’avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.I sindaci di Montefredane, Paternopoli, Santa Paolina, Summonte, San Mango. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: crisi - idrica
In Prefettura il punto sulla crisi idrica nella provincia di Benevento
Lotta alla crisi idrica: il commissario nazionale Dell’Acqua incontra i vertici Sasi a Lanciano
Senza acqua per 13 ore al giorno: è crisi idrica a Bassano mentre il Comune annaffia i giardini
Il 50% della produzione di arance di Ribera andrà perduta quest’anno. Nella prima foto, un’arancia da terreno irriguo; nella seconda, la stessa varietà coltivata senza acqua: molto più piccola, chiaro segnale della crisi idrica. Quando Giorgia Meloni e Renato - X Vai su X
Crisi idrica a Caltanissetta, il Comitato delle Mamme annuncia nuove proteste in piazza. - facebook.com Vai su Facebook
Crisi idrica, i sindaci irpini chiedono il riconoscimento dello stato di emergenza; Emergenza idrica, i sindaci irpini scrivono a Musumeci; Sindaci Irpinia, 'anno scolastico a rischio per crisi idrica'.
Crisi idrica Avellino, serbatoi nelle scuole: i sindaci chiedono aiuto al ministro Musumeci - Dopo il rinvio al mittente della richiesta di aiuto da parte del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, i sindaci irpini passano la palla a quello della Protezione ... Segnala ilmattino.it
Emergenza idrica, appello di ventisei sindaci irpini a Valditara: “Anno scolastico a rischio” - Ventisei sindaci scrivono, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, al ministro dell’istruzione Valditara. Come scrive corriereirpinia.it