Una splendida azienda romagnola che vive oggi una crisi profonda già approdata in tribunale con procedura concordataria per saldare i creditori. Ma i dipendenti della Oikos Spa con sede a Gatteo, di questa parliamo, produttrice di vernici ecologiche di bellissimo effetto e con un’attenzione particolare all’ecologia e alla sostenibilità ambientale, non ci stanno. Oggi sono circa 110 e 50 di loro ("Cinquanta solo perché abbiamo dovuto agire di fretta" dice uno dei dipendenti firmatari) hanno sottoscritto un documento che lancia la possibilità di attivare un percorso di Workers Buyout, ossia un processo di rigenerazione in capo ai dipendenti che tentano con investimenti personali di salvaguardare il proprio lavoro e le proprie professionalità che si sono formate in 41 anni di vita dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi all’Oikos di Gatteo. I dipendenti in campo per salvare l’azienda