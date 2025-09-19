All’Anfffas di Grottammare è crisi profonda. Il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Anffas Grottammare Ets, presieduto da Sonia Cellini, ha riscontrato una situazione finanziaria gravemente compromessa. L’analisi condotta in queste prime settimane ha restituito un quadro allarmante. "Ad una pesante e consolidata situazione debitoria pregressa, caratterizzata da perdite riferibili alla quasi totalità dei servizi attivi e che rendono la gestione corrente difficilmente sostenibile, deve altresì aggiungersi una tesa e delicata situazione sindacale che espone la Fondazione al verosimile rischio di vertenze e richieste di risarcimento – scrivono i vertici di Anffas Grottammare – Il nuovo Consiglio di amministrazione, consapevole della gravità del momento, e in stretto raccordo con il presidente Roberto Speziale e di Anffas nazionale, è al lavoro per adottare misure urgenti, anche drastiche, per cercare di difendere quanto costruito in decenni di attività e garantire la continuità dei servizi al fine di assicurare tutela e dignità alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi all’Anffas Grottammare: debiti, tensioni e servizi a rischio