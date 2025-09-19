Crisci FI | La dirigenza del partito è raddoppiata rispetto a quella dello scorso anno

Forza Italia sempre più attrattiva. “La presenza di oltre 350 persone tra amministratori comunali e dirigenti locali di Forza Italia alla cena che si è tenuta, lunedì sera, organizzata dalla dirigenza sannita del partito, ha confermato che siamo una forza compatta, unita ed attrattiva”. E’ questo il commento di Sandro Crisci, vice-segretario provinciale di Forza Italia a seguito della conviviale (tenutasi presso l’Hotel Antum di Benevento) che ha, ufficialmente, inaugurato la corsamper le elezioni regionali di Novembre. “ Il coinvolgimento collettivo di tutti i rappresentanti territoriali del partito insieme all’on. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

