Criminalità a Latina tolleranza zero | massiccio dispiegamento di polizia

Latina, 19 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Latina, a seguito dei noti e gravi episodi che hanno recentemente interessato la città ed in particolare il quartiere “Arlecchino”, teatro dell’esplosione di ordigni artigianali in diverse occasioni, a partire dalla serata di giovedì 18 settembre ha messo in atto un massiccio dispositivo nell’ambito dell’operazione straordinaria ad “Alto impatto” finalizzata alla prevenzione e al contrasto di ulteriori episodi di violenza, nonché all’individuazione di eventuali soggetti pericolosi presenti sul territorio. Le attività operative vedono il coinvolgimento congiunto dei Reparti Prevenzione Crimine Lazio, della Squadra Volante, della Squadra Mobile, della Polizia Stradale e delle Unità Cinofile della Polizia di Stato, con il supporto aereo dell’elicottero del Reparto Volo di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

