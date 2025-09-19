Cresciuti gli incidenti Dati e cause
Secondo i dati dell’ Automobile club Italia (Aci), nel 2023 sono stati 28 i morti e 2071 i feriti nei 1556 incidenti stradali avvenuti nella provincia di Pisa (nella foto il luogo della tragedia dove ha perso la vita Jacopo, foto Del Punta). Un dato che fotografa una situazione in lieve peggioramento rispetto al 2022, dove gli incidenti erano stati 1528, con 20 morti e 2045 feriti. Circa un terzo (552) dei sinistri è avvenuto nel comune di Pisa che ha causato 5 morti, al quale segue Pontedera (153 e 4 morti) e Cascina (149 e 1 morto). Secondo l’Aci, sono 2917 i veicoli coinvolti nei vari sinistri di cui la stragrande maggioranza (1962) automobili e motocicli (408), ma non sono da sottovalutare anche i veicoli commerciali (177), i velocipedi e le biciclette (171) e i motorini (96). 🔗 Leggi su Lanazione.it
