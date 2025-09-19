Cresce l' Udc in Capitanata | Mimmo Longo aderisce e viene nominato vicecommissario provinciale

Foggiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere comunale di San Giovanni Rotondo, Mimmo Longo, ha ufficializzato la sua adesione all’Unione di Centro nel corso della due giorni romana organizzata dal partito per la festa nazionale. Un passaggio politico significativo che non si esaurisce nel dato personale, ma si inserisce in un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: cresce - capitanata

