Cremonese vs Parma quarta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli emiliani hanno bisogno di un successo per rilanciarsi, ma di fronte troveranno l’avversario rivelazione del torneo. Cremonese vs Parma si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Zini. CREMONESE VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigioroosi neopromossi sono seza dubbio la sorpresa di questo inizio di torneo. Questo perchè la squadra di Nicola ha totalizzato 7 punti in tre partite, grazie alle prime due vittorie con Milan e Sassuolo e il pareggio esterno di Verona. Adesso la possibilità di ottenere altri tre punti e mettere fieno in cascina in vista della lotta salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese
Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico
