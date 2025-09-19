Cremonese-Parma domenica 21 settembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
La Cremonese non ha intenzione di fermarsi dopo l’ottimo inizio di stagione in Serie A e ospita il Parma allo Zini per la quarta giornata del campionato di Serie A con l’obiettivo di allungare la striscia positiva. La squadra di Davide Nicola ha inaspettatamente ben 7 punti dopo le prime tre partite ed è ancora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: cremonese - parma
Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese
Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico
Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Chi si ricorda questo meraviglioso gol? ? Gustavo Neffa sarà ospite allo Zini domenica in occasione della sfida tra Cremonese e Parma #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese - X Vai su X
Pronostico Cremonese-Parma 21 Settembre 2025: sfida salvezza allo Zini - Domenica 21 settembre 2025 alle 15:00, allo stadio Giovanni Zini, la Cremonese sfida il Parma nella quarta giornata di Serie A: quote, pronostico e analisi della partita, con uno sguardo alle migliori ... Da bottadiculo.it