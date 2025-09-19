Sarà un grande evento quello che si svolgerà dal 26 al 28 settembre: parliamo di Cremona Musica International Exhibitions and Festival, l’appuntamento dedicato agli strumenti musicali di alta qualità che si svolgerà alla fiera di Cremona. La città natale di Stradivari, sede del più grande distretto del mondo della liuteria, celebra la tradizione e l’innovazione del mondo musicale diventando un appuntamento annuale della musica classica e contemporanea. Oltre agli strumenti dei maestri cremonesi, italiani e internazionali, la manifestazione ospita un calendario di eventi ricco e variegato, con concerti, mostre, masterclass, concorsi, conferenze, con artisti di livello mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cremona per tre giorni è capitale della musica. Strumenti, note, eventi