Credo nella giustizia riabilitativa ma non come strumento retorico per chiedere uno sconto di pena
Torna a parlare Gino Cecchetin, padre di Giulia. E sono parole e concetti tutt'altro che banali. Dal programma di approfondimento pomeridiano di Canale 5 “Dentro la Notizia”, Cecchettin esordisce con un commento sull'aggressione subita al carcere di Montorio da Filippo Turetta, l'autore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
«Credo nella giustizia riabilitativa, ma non come strumento retorico per chiedere uno sconto di pena» - Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, torna a parlare al programma di Canale 5 "Dentro la Notizia" a poche settimane dall'inizio del processo d'appello. Come scrive padovaoggi.it
