Covid continua la risalita in Italia | contagi e morti nell’ultima settimana il bollettino

(Adnkronos) – Risalita lenta ma costante del Covid in Italia, dove nell'ultima settimana sono aumentati sia contagi che morti rispetto ai 7 giorni precedenti. Dall'11 al 17 settembre sono stati 3.692 i contagi (la settimana precedente erano 2.824), secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. C'è stato anche un lieve aumento dei decessi: sono stati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

«La politica continua ad autoassolversi ma sul Covid serve una Norimberga»

Una metropoli che continua ad attrarre il mondo intero, crocevia di ambizioni e contraddizioni, capace di cadere e risollevarsi di fronte a ogni crisi. Dopo l’11 settembre, la crisi finanziaria del 2008, l’uragano Sandy e la pandemia da Covid-19, la Grande Mela è Vai su Facebook

Covid, oltre 2mila casi nell'ultima settimana. continua la lieve salita dei numeri in Italia, secondo alcuni virologi "Tornati i vecchi sintomi della pandemia". La variante Stratus

Covid Italia oggi, contagi e morti ultima settimana: bollettino ministero della Salute

