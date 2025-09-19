Covid ancora in aumento 3.692 casi in 7 giorni e 21 decessi | Campania al secondo posto

Tempo di lettura: < 1 minuto La scorsa settimana sono arrivati a 3.692 i casi di Covid in Italia, in crescita rispetto ai 2.824 della settimana precedente. Lo segnala l’ultimo bollettino del ministero della salute sulla settimana 11-17 settembre. Le regioni più colpite sono state la Lombardia (1.343), seguita dalla Campania (608) e dall’Emilia Romagna (416). I deceduti sono stati 21 contro gli 11 della settimana precedente. Salgono, ma in modo ridotto i tamponi che passano a 29.112 rispetto ai 28.938 dei 7 giorni precedenti, con un tasso di positivita’ del 12,7%. L'articolo Covid ancora in aumento, 3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

