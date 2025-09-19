Costruire la Pace In cammino con le scuole | Ragazzi dobbiamo scuotere le coscienze

In avvicinamento alla Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità del prossimo 12 ottobre, in Provincia sono stati presentati i programmi nazionale di Educazione Civica rivolti alle scuole: “Sbellichiamoci” e “Sui passi di Francesco”. Alla conferenza stampa sono intervenuti il padrone di casa Massimiliano Presciutti, la vicepresidente Laura Servi, Fabiana Cruciani coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, e Flavio Lotti presidente della Fondazione PerugiAssisi. "Oggi sono presenti i dirigenti scolastici di Perugia, Gubbio, Umbertide, Torgiano- Bettona, Passignano - Tuoro e Città di Castello insieme agli studenti, studentesse e docenti dell’ITTS “A. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Costruire la Pace In cammino con le scuole: "Ragazzi, dobbiamo scuotere le coscienze"

In questa notizia si parla di: costruire - pace

