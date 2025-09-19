Costim realizzerà l’hotel Hilton dell’aeroporto di Milano Linate

IL PROGETTO. L’apertura ufficiale nel 2028: 216 camere dotate di ogni confort con vista sull’Idroscalo. Il modello gestionale replica l’esperienza del distretto smart Chorus Life sviluppato da Costim. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

