Costim realizzerà l’hotel Hilton dell’aeroporto di Milano Linate
IL PROGETTO. L’apertura ufficiale nel 2028: 216 camere dotate di ogni confort con vista sull’Idroscalo. Il modello gestionale replica l’esperienza del distretto smart Chorus Life sviluppato da Costim. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: costim - realizzer
Costim, balzo del fatturato: +52%, passa da 215 a 328,5 milioni - L’Assemblea dei Soci di Costim – primo player nazionale industriale integrato e digitalizzato, che opera lungo tutta la filiera del real estate per la realizzazione “chiavi in mano” di grandi ... Come scrive bergamonews.it