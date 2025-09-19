Cosmaro Fond Lila Milano | Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione
"È importante fare comunicazione sulle strategie di prevenzione dell'Hiv, questa infezione oggi è infatti non solo gestibile ma anche prevenibile. Purtroppo non si fanno abbastanza campagne di comunicazione e non si educano i ragazzi delle scuole e questo è un grosso problema". Sono le dichiarazioni di Lella Cosmaro, della Fondazione Lila Milano Ets.
