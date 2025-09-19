Cosmaro Fond Lila Milano | Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione

Ilgiornaleditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'Necessario parlare a chi è più vulnerabile con atteggiamento accogliente e non giudicante' Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - "È importante fare comunicazione sulle strategie di prevenzione dell'Hiv, questa infezione oggi è infatti non solo gestibile ma anche prevenibile. Purtroppo non si fa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cosmaro fond lila milano su hiv senza comunicazione non c8217232 prevenzione

© Ilgiornaleditalia.it - Cosmaro (Fond. Lila Milano): "Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione"

In questa notizia si parla di: cosmaro - fond

Cosmaro (Fond. Lila Milano): “Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione”

Cosmaro (Fond. Lila Milano): 'Su Hiv senza comunicazione non c'è prevenzione'; Cosmaro (Fond. Lila Milano): Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione -; Cosmaro (Fond. Lila Milano): Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione.

cosmaro fond lila milanoCosmaro (Fond. Lila Milano): "Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione" - "È importante fare comunicazione sulle strategie di prevenzione dell'Hiv, questa infezione oggi è infatti non solo gestibile ma anche prevenibile. Riporta msn.com

Videomessaggio di Lella Cosmaro, responsabile relazioni internazionali della LILA – 1 dicembre - UNRIC Italia è estremamente grata di condividere il video messaggio di Lella Cosmaro responsabile relazioni internazionali della LILA per la Giornata Mondiale dell’AIDS celebrata nel calendario delle ... Si legge su unric.org

Cerca Video su questo argomento: Cosmaro Fond Lila Milano