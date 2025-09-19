Cosmaro Fond Lila Milano | Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione
'Necessario parlare a chi è più vulnerabile con atteggiamento accogliente e non giudicante' Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - "È importante fare comunicazione sulle strategie di prevenzione dell'Hiv, questa infezione oggi è infatti non solo gestibile ma anche prevenibile. Purtroppo non si fa.
Videomessaggio di Lella Cosmaro, responsabile relazioni internazionali della LILA – 1 dicembre - UNRIC Italia è estremamente grata di condividere il video messaggio di Lella Cosmaro responsabile relazioni internazionali della LILA per la Giornata Mondiale dell'AIDS celebrata nel calendario delle ...