Firenze non è solo una città da osservare: è un luogo da assaporare. E c’è un indirizzo, appena sopra i tetti rinascimentali e le rive placide dell’Arno, dove il gusto incontra la bellezza e la storia si fonde con l’innovazione: panzanella, il nuovo rooftop bar e ristorante di The Excelsior, a Luxury Collection Hotel, Florence inaugurato ieri sera. Un nome che è già un manifesto d’intenti. Cosimo, come Cosimo de’ Medici, il grande mecenate del Rinascimento, simbolo di un’epoca in cui arte, architettura e pensiero si nutrivano a vicenda. Un tributo colto e sofisticato, che oggi si esprime in chiave gastronomica attraverso una cucina elegante, radicata nella tradizione toscana ma aperta alla modernità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Cosimo’ è magia. I sapori di Firenze su una terrazza con vista da favola