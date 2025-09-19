L’Istituto Gino Germani presenterà il 23 settembre nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, uno studio, a cura di Massimiliano Di Pasquale e Iryna Kashchey, dedicato a un tema delicato: le narrazioni strategiche russe che compaiono nei libri di testo delle scuole secondarie di primo grado italiane. L’iniziativa, promossa dal senatore Marco Lombardo, vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti, tra cui Luigi Sergio Germani e l’ex ambasciatore italiano a Kyiv Pier Francesco Zazo. Lo studio si inserisce in un percorso di ricerca già avviato dall’Istituto Germani, che nel 2021 aveva analizzato i tentativi russi di influenzare media, think tank e mondo accademico in Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così la narrazione di Putin penetra nelle scuole medie italiane