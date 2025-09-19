Così la narrazione di Putin penetra nelle scuole medie italiane
L’Istituto Gino Germani presenterà il 23 settembre nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, uno studio, a cura di Massimiliano Di Pasquale e Iryna Kashchey, dedicato a un tema delicato: le narrazioni strategiche russe che compaiono nei libri di testo delle scuole secondarie di primo grado italiane. L’iniziativa, promossa dal senatore Marco Lombardo, vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti, tra cui Luigi Sergio Germani e l’ex ambasciatore italiano a Kyiv Pier Francesco Zazo. Lo studio si inserisce in un percorso di ricerca già avviato dall’Istituto Germani, che nel 2021 aveva analizzato i tentativi russi di influenzare media, think tank e mondo accademico in Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net
Senza proclami o rumore, Melania Trump mette in crisi la narrazione filo-Putin del marito: bastano poche parole, raccontate da lui stesso, per far diventare la first lady un simbolo della difesa ucraina
Leone XIV contro la Russia di Putin: "la Nato non ha iniziato alcuna guerra"; la solita narrazione dell'occidente
Tg3. . Il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai offre a Putin la possibilità di contrastare la narrazione occidentale di una Russia isolata sul piano internazionale. Il leader indiano Modi: "Con Mosca una partnership speciale e privilegiata". I Vai su Facebook
IL LORO NEMICO NON SONO I RUSSI: SIAMO NOI È DI NOI CHE HANNO PAURA Mi verrebbe da porre un interrogativo davvero semplice: perché #Putin attende? La #Russia, ormai a tutti i livelli istituzionali in #Italia e in #Europa, è descritta come un male a - X Vai su X
La narrazione di Putin sull’Ucraina diventa verità - Se la giornata di ieri fosse il capitolo di un trattato, non potrebbe che intitolarsi così. Da ilmanifesto.it