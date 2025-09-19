Così gli ultra-ricchi stanno cambiando la città e il concetto di casa

“Moneylander”, non esiste forse una definizione più calzante dei nuovi ricchi milanesi. Gli ultra-ricchi che abitano la terra dei soldi, Moneyland. E uno dei principali rappresentanti della categoria, come vedremo, arriva da lontano e ha un doppio passaporto: russo e israeliano. Oggi possiede 40. 🔗 Leggi su Milanotoday.it