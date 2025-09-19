Cos’è lo stereotipo del Gym Bro e perché alle ragazze non piace
Mantenersi in forma e svolgere una regolare attività fisica è uno dei tasselli di base per una buona salute, farlo sempre a favore di camera e in modo esagerato può rasentare l’ossessione e la tossicità. E quando si parla di quest’ultima, ecco che spunta un termine molto in voga sui social, che tra hashtag, post del prima e dopo e like (ma anche molti dis-like immaginari), sembra essere sempre più di moda, il Gym Bro. Chi sono i Gym Bro e quando nasce questo termine. Un termine apparso negli ultimi anni (insieme a Gymrat, per esempio) e che ha modificato radicalmente il concetto di base che collega il movimento fisico alla buona salute. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
In questa notizia si parla di: stereotipo - perch
Gentile Dottor #Menditto Il problema non è solo di #linguaggio usato in sentenza e quindi di uso di #stereotipi, ma di merito. Perché il linguaggio rinvia a #contenuti ed i contenuti hanno delle #conseguenze che nei tribunali sono giudiziarie. Si fanno #sentenz - facebook.com Vai su Facebook