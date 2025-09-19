Cos’è lo scandi layers cut e perché siamo già obsessed

La bellezza scandinava si è conquistata un posto sempre più importante nel cuore del beauty mondiale. La praticità si è sempre unita all’effetto chic e d’impatto: per questo, in autunno, non è passato inosservato lo scandi layers cut. Si tratta di un taglio scalato, che vuole recuperare movimenti classici, come il layering sfumato, ma riproponendoli in chiave moderna per esaltare il  volume, il movimento e la  luce naturale dei capelli. Lo scandi layers cut è il taglio pratico e chic per l’autunno. La caratteristica di questo taglio sono i vari strati, che vengono graduati e sfumati per dare volume naturale sulla parte alta della testa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

