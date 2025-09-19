cosa sta succedendo tra kawhi leonard e i clippers

Alla fine della stagione 201819 i tifosi dei Los Angeles Clippers sono ben consapevoli che ormai la lunga era della Lob City si è conclusa. Blake Griffin è stato scambiato ai Detroit Pistons, DeAndre Jordan ha deciso di prendere la via di Dallas e soprattutto la point god Chris Paul, l’architetto di quella squadra, era stato scambiato all’inizio della stagione precedente per Patrick Beverley e Montrezl Harrell. Proprio Beverley e Harrell sono tra i protagonisti degli improbabili Clippers 18-19, assieme al rookie Shai Gilgeous-Alexander e il nostro Danilo Gallinari. Un onorevole 48-34 che in una Western Conference di alto livello è valso un primo turno playoff contro i Golden State Warriors di Curry e Durant, anche questo onorato al meglio vincendo due gare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

