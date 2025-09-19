Cosa significa davvero quando il porcellino d’India ci lecca e perché non sono veri e propri baci

Quando un porcellino d’India ci lecca, pur non trattandosi di un vero e proprio bacio, comunica spesso affetto, affiliazione, ma anche curiosità o richiesta di attenzioni. È un gesto che deriva dal grooming e rafforza il legame con il proprio umano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando un porcellino d'India ci lecca, pur non trattandosi di un vero e proprio bacio, comunica spesso affetto, affiliazione, ma anche curiosità o richiesta di attenzioni. È un gesto che deriva dal grooming e rafforza il legame con il proprio umano.

