Cosa si sa del carico di armi destinato a Israele ma bloccato al porto di Ravenna

La decisione delle autorità locali al porto di Ravenna segue settimane di mobilitazioni contro il transito di armi nel nostro paese; intanto il governo italiano adotta una posizione ambigua sulla condanna di Israele. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cosa si sa del carico di armi destinato a Israele, ma bloccato al porto di Ravenna

Cosa si sa del carico di armi destinato a Israele, ma bloccato al porto di Ravenna; Al porto di Ravenna non hanno fatto partire due container di esplosivi diretti in Israele; Armi per Israele, la rivolta di portuali e sindaco di Ravenna blocca il carico.

