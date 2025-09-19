Cosa sappiamo sul caso di Angelo Droghi preso a martellate dal genero ed ex pentito di ‘ndrangheta

Angelo Droghi è stato colpito con un martello dal cognato Rosario Barbaro, ex collaboratore di giustizia di 53 anni. Dopo l'operazione, le condizioni dell'80enne sono stabili, ma restano gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa sappiamo sul caso di Angelo Droghi, preso a martellate dal genero ed ex pentito di 'ndrangheta - Angelo Droghi è stato colpito con un martello dal cognato Rosario Barbaro, ex collaboratore di giustizia di 53 anni

