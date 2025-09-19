Cosa rischia la mamma del bambino di 9 anni trovato da solo nel bar di Monza mentre lei era Roma

Ieri pomeriggio un bambino di nove anni è stato trovato mentre si aggirava da solo in un bar di Monza. La Polizia, su segnalazione dei clienti, è arrivata nel locale e ha preso in custodia il piccolo, per poi cercare di rintracciare i genitori. Gli agenti hanno trovato la mamma, che però in quel momento si trovava a Roma. La donna ora rischia una denuncia per abbandono di minore, reato per il quale la pena va dai 6 mesi ai 5 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

