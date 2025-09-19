Cosa resterà di Nagel? Bilancio su una stagione che si chiude

Ilfoglio.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Nagel lascia la Mediobanca dove ha lavorato per 34 anni perché non è più la sua, quella ereditata da Enrico Cuccia e da Vincenzo Maranghi e trasformata a propria immagine.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

cosa rester224 di nagel bilancio su una stagione che si chiude

© Ilfoglio.it - Cosa resterà di Nagel? Bilancio su una stagione che si chiude

In questa notizia si parla di: cosa - rester

cosa rester224 nagel bilancioCosa resterà di Nagel? Bilancio su una stagione che si chiude - Con una lettera a colleghi e colleghe dopo 34 anni l'ad lascia Mediobanca, che ormai non è più la public company che aveva sognato e realizzato ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Rester224 Nagel Bilancio