22.30, sono su un mio solito volo che da Londra rientra a Bergamo, avvolto nella nuova felpa bordeaux. Vengo in UK almeno due o tre volte all’anno per riordinare i pensieri e questa volta è stato particolarmente utile, se non addirittura necessario. Ho appena cambiato vita professionale, finendo a fare l’head of qualcosa per una società di consulenza milanese. Quando hai bisogno di riflettere e iniziare a pensare in modo diverso, fare un salto in un posto sicuro e scrivere è sicuramente una buona soluzione. Sul mio iPad, infatti, ho pagine di appunti su un sacco di cose interessanti di questa città che amo quasi quanto la mia, e che ora provo a sintetizzare qui con molto pragmatismo: Primo appunto: il traffico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Cosa importare a Bergamo da Londra