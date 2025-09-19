Cosa fare nel weekend dal 19 al 21 settembre in Irpinia | sagre feste concerti
Santa Lucia di Serino, torna la Sagra “I Nostri Sapori Contadini”Tra antichi sapori, ricette della cucina contadina, musica popolare, arte e momenti di devozione, il borgo di Santa Lucia di Serino si trasformerà in un piccolo viaggio nel tempo, dove adulti e bambini potranno riscoprire le radici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: cosa - fare
Dzeko, semplice alternativa a Kean o co-titolare? Cosa fare e quanto spendere al Fantacalcio
Un lupo passeggia nel parcheggio dell’ospedale, l’allarme a Ravenna: «Com’è finito lì e cosa fare se lo incrociate» – Il video
Noa Lang al Napoli, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta
"L'INTER SA BENISSIMO COSA FARE" Gabriele Borzillo, a 'Inter Zone' sul canale Youtube di http://Calciomercato.it, non ha dubbi: "L'#Inter paga una scellerata gestione degli ultimi 10 minuti di Torino e troppi errori con l'#Udinese, ma non ha mai meritat - X Vai su X
Vuoi TORTE e CIAMBELLONI alti e soffici senza brutte sorprese? Leggi cosa fare e cosa evitare! - facebook.com Vai su Facebook
Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 19 al 21 settembre: tutti gli eventi; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 19 al 21 settembre 2025; Cosa fare nel weekend dal 19 al 21 settembre in Irpinia: sagre, feste, concerti.
Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 - Torna da domenica 31 agosto, con un programma fittissimo di appuntamenti che si concluderà il 30 settembre, la Festa dei Gigli di Barra, uno degli eventi più ... Scrive 2anews.it
Le Vie dei Tesori, sagra del pesce e del pane, l'Orto Botanico al buio: cosa fare nel weekend - A Monreale musica in piazza con Max Gazzè, mentre a Bagheria, Carini e Termini Imerese torna il festival ch ... Lo riporta palermotoday.it