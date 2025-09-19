Cosa fare in Lombardia nel weekend dal 19 al 21 settembre 2025 | sagre vendemmia transumanza

Milano, 19 settembre 2025 – L'estate saluta e l'autunno si prepara a entrare in scena con i suoi colori intensi e il clima ideale per passeggiate, eventi culturali e sagre. È il momento perfetto per innamorarsi dei paesaggi lombardi: vigneti dorati, boschi che iniziano a tingersi di rosso e arancio, e borghi che celebrano il ritorno della transumanza. Dal Gorgonzola alla Franciacorta, dai food truck ai festival culturali, il weekend del 19, 20 e 21 settembre promette esperienze autentiche e coinvolgenti in ogni provincia. Ecco la nostra guida.

