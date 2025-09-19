La seconda puntata di X Factor 2025 ha confermato lo spirito delle Audizioni ma con un registro diverso rispetto al debutto: meno spettacolo costruito e più spazio alla musica, alle voci e alle emozioni. Tra chi ha convinto per presenza scenica e chi ha mostrato potenziale da coltivare, la serata ha offerto un assaggio del cammino che porterà verso i Live. La musica si riprende la scena. La seconda puntata ha scelto di riportare la musica al centro, lasciando da parte gli effetti spettacolari che avevano caratterizzato il debutto. Più spazio alle voci, alle sfumature interpretative e al rapporto diretto tra artista e pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa è successo nella seconda puntata di X Factor 2025